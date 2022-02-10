Мигрант после свидания убил и расчленил москвича

В Москве задержан 44-летний гражданин Узбекистана, который подозревается в убийстве и расчленении мужчины на севере российской столицы. По информации СМИ, преступление было совершено после гей-свидания.

С жертвой мигрант познакомился на сайте знакомств, пишет телеграм-канал «112». Утверждается, что сожительница иностранца застала подозреваемого, когда тот расфасовывал части тела убитого по пакетам. Предположительно, мужчина совершил преступление после гей-свидания, сообщает РЕН ТВ.

После убийства преступник начал угрожать сожительнице. Он заявил, что убьет ее дочь, если она не поможет избавиться от тела.

9 февраля на мусороперерабатывающем заводе в Москве нашли голову человека. Затем на улице Флотской обнаружили ногу того же мужчины. Полицейские установили, что погибший — 36-летний москвич, работавший маляром. Его супруга написала заявление о пропаже мужа.

В СК и МВД пока не прокомментировали обстоятельства преступления. // Znak.com