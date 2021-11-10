Мігранти прорвалися через кордон Польщі

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Усіх затримали і відправили у Білорусь.

Дві великі групи мігрантів зуміли прорватися через білорусько-польський кордон та опинилися на території Польщі. За останніми даними, всіх порушників кордону затримано.

Фото: Polska Policja/Twitter

Про це передає радіо Bialystok із посиланням на прикордонну службу.

«Групи із щонайменше кількох десятків людей прорвали огорожу в районі Кринок і Біловежі», — сказано в повідомленні.

У вівторок увечері прикордонники повідомили, що до лінії кордону повернули тільки деяких мігрантів. Інших розшукували. Прессекретарка підрозділу прикордонної служби Підляшшя Катажина Зданович поінформувала, що в обох випадках огорожу було пробито силою.

Польська поліція вночі на середу у Twitter опублікувала фото мігрантів, що сидять на землі, і підписала його: «Йдеться про тих людей, які були заарештований поліцією».

«Проти них було винесено рішення залишити територію Польщі. Їх доставили до державного кордону. Більше груп мігрантів не намагалося перетнути державний кордон у вівторок», — повідомив Радіо Люблін представник польських прикордонників.

Біля пропускного пункту «Кузьниця», де намагалися прорвати кордон Польщі 8 листопада, ситуація спокійна. Повідомляється, що на білоруській стороні щонайменше кілька сотень людей.

«За даними польських служб, мігранти отримали їжу від білорусів. Іноземці мають намети, спальні мішки, а ввечері розпалюють багаття, щоб зігрітися. За ними постійно стежать і білоруські служби», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 8 листопада біля польського кордону в Білорусі зібрався натовп мігрантів із Близького Сходу. Пізніше вони спробували прорватися, проте польські прикордонники зупинили порушників. Білоруське держагентство БелТА повідомляло, що більшість із біженців, що розташувалися вздовж кордону, — курди.

Білоруська влада заявила, що мігранти прийшли до кордону з Польщею з власної волі. У такий спосіб вони начебто спробували «привернути увагу міжнародної громадськості до дій Польщі щодо недотримання прав людини».

У Польщі переконані, що за міграційною кризою на кордоні з Білоруссю стоїть Росія. У Варшаві вважають, що за задумом Путіна потік мігрантів має дестабілізувати Європейський Союз. // LB.ua

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