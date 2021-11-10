Мігранти прорвалися через кордон Польщі
Усіх затримали і відправили у Білорусь.
Дві великі групи мігрантів зуміли прорватися через білорусько-польський кордон та опинилися на території Польщі. За останніми даними, всіх порушників кордону затримано.
Про це передає радіо Bialystok із посиланням на прикордонну службу.
«Групи із щонайменше кількох десятків людей прорвали огорожу в районі Кринок і Біловежі», — сказано в повідомленні.
У вівторок увечері прикордонники повідомили, що до лінії кордону повернули тільки деяких мігрантів. Інших розшукували. Прессекретарка підрозділу прикордонної служби Підляшшя Катажина Зданович поінформувала, що в обох випадках огорожу було пробито силою.
Польська поліція вночі на середу у Twitter опублікувала фото мігрантів, що сидять на землі, і підписала його: «Йдеться про тих людей, які були заарештований поліцією».
«Проти них було винесено рішення залишити територію Польщі. Їх доставили до державного кордону. Більше груп мігрантів не намагалося перетнути державний кордон у вівторок», — повідомив Радіо Люблін представник польських прикордонників.
Біля пропускного пункту «Кузьниця», де намагалися прорвати кордон Польщі 8 листопада, ситуація спокійна. Повідомляється, що на білоруській стороні щонайменше кілька сотень людей.
«За даними польських служб, мігранти отримали їжу від білорусів. Іноземці мають намети, спальні мішки, а ввечері розпалюють багаття, щоб зігрітися. За ними постійно стежать і білоруські служби», — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 8 листопада біля польського кордону в Білорусі зібрався натовп мігрантів із Близького Сходу. Пізніше вони спробували прорватися, проте польські прикордонники зупинили порушників. Білоруське держагентство БелТА повідомляло, що більшість із біженців, що розташувалися вздовж кордону, — курди.
Білоруська влада заявила, що мігранти прийшли до кордону з Польщею з власної волі. У такий спосіб вони начебто спробували «привернути увагу міжнародної громадськості до дій Польщі щодо недотримання прав людини».
У Польщі переконані, що за міграційною кризою на кордоні з Білоруссю стоїть Росія. У Варшаві вважають, що за задумом Путіна потік мігрантів має дестабілізувати Європейський Союз. // LB.ua