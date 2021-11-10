Мігранти прорвалися через кордон Польщі

Усіх затримали і відправили у Білорусь.

Дві великі групи мігрантів зуміли прорватися через білорусько-польський кордон та опинилися на території Польщі. За останніми даними, всіх порушників кордону затримано.

Про це передає радіо Bialystok із посиланням на прикордонну службу.

«Групи із щонайменше кількох десятків людей прорвали огорожу в районі Кринок і Біловежі», — сказано в повідомленні.

У вівторок увечері прикордонники повідомили, що до лінії кордону повернули тільки деяких мігрантів. Інших розшукували. Прессекретарка підрозділу прикордонної служби Підляшшя Катажина Зданович поінформувала, що в обох випадках огорожу було пробито силою.