Невесту сибирского студента, зарезанного одногруппником, нашли мертвой

Парень был убит на глазах невесты

В Новосибирске найдена мертвой студентка 2-го курса НГТУ, чей возлюбленный был убит одногруппником месяц назад. Данные о смерти девушки подтвердил источник «МК Новосибирск».

Как сообщалось ранее, 16 февраля возле вуза был зарезан студент Денис Губерав. По подозрению в совершении преступления был задержан его знакомый, магистрант университета Денис Миллер. В соцсетях подозреваемый фактически заранее сознался в убийстве.

Так, на своей страничке он оставил послание друзьям, в котором рассказал о неверности своей невесты, которая клялась в вечной любви, а потом ушла к его знакомому – тому самому, который был убит. Девушку он высмеивал, заявляя, что у нее явно не будет проблем с устройством личной жизни, раз она якобы считала себя очень желанной для мужчин. А что касается соперника, магистрант намекал, что задумал злое дело. К посетителям своей страницы он обращался так: если вы это читаете, то автор либо уже арестован, либо в бегах, либо покончил с собой.

Верным оказался второй вариант: Миллера задержали довольно быстро. Примечательно, что преступление произошло фактически на глазах у его невесты – той самой бывшей подруги подозреваемого.

По данным источников, признаков насильственной смерти на теле погибшей студентки не обнаружено.

Подробности уточняются.