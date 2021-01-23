Митинги в поддержку Навального: в Екатеринбурге на протесты вышли около 7 тысяч человек

В городе Екатеринбург на акцию протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального вышло около семи тысяч человек.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание «Новая газета».

Так, в Екатеринбурге, по оценке корреспондента «Новой газеты», на акцию в поддержку Алексея Навального вышло около семи тысяч человек.

Люди кричат «Отпускай!». В толпе — не только плакаты, но и шесты, на которых протестующие вывесили трусы.

Протестующие добрались до Театра Драмы — до того места, где в 2019 году происходило противостояние в сквере. Они скандируют: «Путин — вор».

На место стягивается ОМОН. Однако сообщается, что пока на акции никого не задерживали.

Напомним, первыми протесты в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали при прибытии в Российскую Федерацию, стартовали в Хабаровске и Петропавловске-Камчатском.