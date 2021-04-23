Мошенник встречался одновременно с 35-ю женщинами ради подарков

В Японии арестован мошенник, который умудрялся встречаться одновременно с 35 женщинами. И каждой из них обещал жениться.

Возраст жертв афериста варьировал от 35 до 47 лет. Он знакомился с потенциальными «невестами», работая на полставки коммивояжером, рекламирующим шампуни и гели для душа.

Как сообщает издание Tokyo Reporter, 39-летний Такаши Миягава называл своим пассиям разные даты своего дня рождения, получая подарки и деньги. Одной даме он заявил, что родился 22 февраля. Другой — что отмечает именины в июне, третьей — в апреле. В общей сложности ему надарили презентов на 100 тысяч йен (около тысячи долларов).

Однако женщины все же что-то заподозрили. А потом нашли друг друга и обратились в полицию, объединившись в «ассоциацию жертв». Не исключают, что обманутых Такаши японок может быть еще больше. // Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»