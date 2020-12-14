Москвич, погрязший в долгах, убил себя и 5-летнюю дочь

А мать девочки потеряла уже второго мужа

Стали известны новые детали субботней семейной драмы в доме на северо-востоке Москвы, где погибли 5-летняя девочка и её отец. У мужчины были большие долги, а мать ребёнка однажды уже становилась вдовой.

Как стало известно «МК», трагедия произошла рано утром в субботу. Прохожие обнаружили на асфальте бездыханные тела 39-летнего уроженца Брянской области Виталия (все имена изменены) и его дочери. Мужчина был в траурной одежде черного цвета, девочка была одета в пижаму. Прибывшие на место медики констатировали смерть отца и дочери, а полицейские в квартире на 18-м этаже застали в квартире хозяйку Светлану и её старшую 15-летнюю дочь. Обе были в состоянии шока.

Позднее Светлана рассказала, что Виталий был ее третьим мужем. Первый супруг, отец старшей дочери, находится в розыске за неуплату алиментов, а второй, владелец квартиры, где в субботу произошла трагедия, после серьезной аварии ушел в запой и в итоге умер от острой сердечной недостаточности. Виталий снимал у пары угол, и, оставшись вдовой, Светлана вскоре связала с ним свою судьбу, родила дочь. Мужчина поддерживал женщину в трудный период – родственники покойного винили в трагедии вдову, и ему пришлось залезть в долги, чтобы выкупить долю в «трешке». Всего Виталий набрал в разных банках около двух миллионов рублей, но так и не смог рассчитаться с кредиторами. В разное время он работал в различных охранных организациях, последнее постоянное место службы – секьюрити в одном из сетевых супермаркетов. Уволившись, Виталий оформился, как самозанятый и попытался организовать благотворительный фонд. В реальности это выглядело так: он в районе ВДНХ за символические пожертвования раздавал флаги с триколором и иконки, а в соцсетях создал профиль с просьбами о помощи в трудной ситуации.

Что касается Светланы, то она до недавнего времени трудилась в столовой, но была вынуждена уволиться из-за понижения зарплаты. Главным источником дохода кроме помощи от родителей (отец Виталия пережил блокаду Ленинграда и периодически помогал сыну материально) были многочисленные суды в банках. Кроме того, женщина получала пособие как мать-одиночка: до недавнего времени она не была официально расписана с мужем.

Незадолго до трагедии Виталий заболел. У мужчины начались проблемы с пищеварением, нарушился сон. По словам родных, он жаловался, что теряет силы и действительно похудел на 10 кг. При этом анализ крови не выявил никаких проблем. Последние разы он сам вызвал себе врачей незадолго до гибели. Оба раза медики не нашли оснований для госпитализации: выявили лишь повышенное давление и нервное расстройство. 11 декабря Виталий с утра отправился к психиатру, который успокоил пациента, что ставить на учет его не планирует, и прописал ему снотворное. От врача мужчина вышел в приподнятом настроении и в разговоре с домашними выразил надежду, что скоро выздоровеет. Он выспался, поиграл с младшей дочерью, потом выпил ещё одну таблетку, подошел к жене и сказал: «Прости». Женщина не придала значению словам и не заметила, как супруг снял обручальное кольцо и нательный крестик. Больше она его не видела, а вскоре услышала полный ужаса детский крик из комнаты, где должен был спать Виталий и дочери.