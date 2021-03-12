Біля берегів Беніну пірати атакували танкер з моряками з України, Румунії та Філіппін

У полон потрапили 15 моряків.

У Гвінейській затоці біля берегів Беніну пірати атакували танкер Davide, серед членів екіпажу є українці. Пірати взяли в полон 15 моряків.

Про це повідомляє Splash247.com.

Зазначається, що дев’ятеро озброєних осіб піднялися на борт танкера і викрали 15 членів екіпажу в четвер, 11 березня. Всього на борту перебувала 21 людина — моряки з України, Румунії та Філіппін.

За даними консалтингової компанії з безпеки на морі Dryad Global, шестеро членів екіпажу залишилися на борту. Їхньому життю нічого не загрожує.

Судно, що належить нідерландській компанії De Poli Shipmanagement, йшло під прапором Мальти. Танкер перевозив хімічні речовини. // LB.ua