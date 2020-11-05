Российская актриса заказала убийство отца ради двух квартир в Москве

Женщина искала киллеров по интернету, их роль «выполнили» оперативники

Убить электрошокером престарелого отца предполагала при помощи наемных киллеров 47-летняя актриса массовки, претендующая на две московские квартиры родителя. Благодаря грамотной работе подмосковных оперативных служб преступление предотвратили.

Как стало известно «МК», на злодеяние дама, вероятнее всего, решилась из-за долгов. Она просрочила выплаты по нескольким кредитам, услугам ЖКХ, не платила налоги и штрафы. В итоге набралось около полумиллиона рублей, судебные приставы открыли производство.

Жертвой кровожадной дочери едва не стал практически неходячий 67-летний старик. Ухаживают за ним другие родственники.

Подозреваемая в свое время закончила Сеченовский университет, зарегистрировала фирмы, но медицинской деятельностью как таковой не занималась. Она позиционировала себя специалистом по психологическим наукам и коуч-тренером. Также занималась куплей-продажей недвижимости, участвовала в съемках как актриса массовки, увлекалась астрологией и передачей «Битва экстрасенсов»

Однако вся эта многогранная деятельность денег, вероятно, не приносила. Женщина жила в Наро-Фоминске, а отец в Пресненском районе Москвы. При этом в собственности было еще одно жилье. У дамы возник корыстный интерес к двум квартирам родственника.

Не так давно она разместила в интернете завуалированное объявление о поиске убийцы. Оперативники, к счастью, отследили сообщение и стали вести переговоры. Женщина «клюнула». Расправиться с отцом она предложила электрошокером — озвучила мысль ударить старика в висок во время прогулки, что должно было привести к неминуемой смерти. Вознаграждением для убийц стали бы 1,5 млн рублей. Естественно, все диалоги были записаны, что в суде послужит доказательством.

Сыщики связались с пенсионером. От услышанного у старика встали волосы дыбом. Пенсионер согласился поучаствовать в эксперименте. Накануне дня «Х» дочь передала «киллерам» перчатки, электрошокер и фотографию отца и сообщила о местонахождении старика.

Оперативники якобы выполнили задание. Они засняли, как «убитого» несут на носилках в машину трупоперевозки. Тело было прикрыто черным пакетом.

Когда заказчице продемонстрировали кадры, она передала предоплату в 180 тыс. рублей, остальное обещая выплатить позже. После этого злодейку повязали. Следователь будет ходатайствовать в суде об аресте.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, женщине предъявлено обвинение в подстрекательстве к приготовлению убийства своего отца по найму.