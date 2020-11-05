Российская актриса заказала убийство отца ради двух квартир в Москве

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Женщина искала киллеров по интернету, их роль «выполнили» оперативники

Убить электрошокером престарелого отца предполагала при помощи наемных киллеров 47-летняя актриса массовки, претендующая на две московские квартиры родителя. Благодаря грамотной работе подмосковных оперативных служб преступление предотвратили.

Женщина искала киллеров по интернету, их роль «выполнили» оперативники

Как стало известно «МК», на злодеяние дама, вероятнее всего, решилась из-за долгов. Она просрочила выплаты по нескольким кредитам, услугам ЖКХ, не платила налоги и штрафы. В итоге набралось около полумиллиона рублей, судебные приставы открыли производство.

Жертвой кровожадной дочери едва не стал практически неходячий 67-летний старик. Ухаживают за ним другие родственники.

Подозреваемая в свое время закончила Сеченовский университет, зарегистрировала фирмы, но медицинской деятельностью как таковой не занималась. Она позиционировала себя специалистом по психологическим наукам и коуч-тренером. Также занималась куплей-продажей недвижимости, участвовала в съемках как актриса массовки, увлекалась астрологией и передачей «Битва экстрасенсов»

Однако вся эта многогранная деятельность денег, вероятно, не приносила. Женщина жила в Наро-Фоминске, а отец в Пресненском районе Москвы. При этом в собственности было еще одно жилье. У дамы возник корыстный интерес к двум квартирам родственника.

Не так давно она разместила в интернете завуалированное объявление о поиске убийцы. Оперативники, к счастью, отследили сообщение и стали вести переговоры. Женщина «клюнула». Расправиться с отцом она предложила электрошокером — озвучила мысль ударить старика в висок во время прогулки, что должно было привести к неминуемой смерти. Вознаграждением для убийц стали бы 1,5 млн рублей. Естественно, все диалоги были записаны, что в суде послужит доказательством.

Сыщики связались с пенсионером. От услышанного у старика встали волосы дыбом. Пенсионер согласился поучаствовать в эксперименте. Накануне дня «Х» дочь передала «киллерам» перчатки, электрошокер и фотографию отца и сообщила о местонахождении старика.

Оперативники якобы выполнили задание. Они засняли, как «убитого» несут на носилках в машину трупоперевозки. Тело было прикрыто черным пакетом.

Когда заказчице продемонстрировали кадры, она передала предоплату в 180 тыс. рублей, остальное обещая выплатить позже. После этого злодейку повязали. Следователь будет ходатайствовать в суде об аресте.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, женщине предъявлено обвинение в подстрекательстве к приготовлению убийства своего отца по найму.

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