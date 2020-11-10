Премьер-министр Британии поздравил Байдена с победой твитом, в котором видны слова «Трамп» и «второй срок»

Правительство Британии назвало технической ошибкой твит премьер-министра Бориса Джонсона, в котором сквозь поздравление Джо Байдену с победой на выборах президжента проглядывает на заднем фоне слово «Трамп».

Об этом сообщает Би-Би-Си

«Поздравляю Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, а Камалу Харрис — с историческим достижением. США — наш самый важный партнером, и я предвкушаю нашу совместную работу по вопросам общих ценностей — от изменения климата до торговли и безопасности», — говорилось в поздравлении.

Эту промашку первыми заметили пользователи соцсетей, а сайт Guido Fawkes сообщил, что в поздравлении также можно увидеть трудноразличимые слова «второй срок».

Британские власти пояснили, что поздравления в двух вариантах были подготовлены еще до того, как стал известен результат выборов. Появление в твите упоминания имени Трампа, по их словам, стало следствием наложения двух картинок.

«Два поздравления были подготовлены еще до того, как стал известен результат этих выборов, прошедших в очень плотной борьбе. Из-за технической ошибки для заднего фона была использована картинка, которая была приготовлена для другого сообщения», — заявил представитель правительства.

Позже Джонсон поздравил Байдена с победой по телефону, опередив тем самым многих европейских лидеров. Премьер сказал, что надеется усилить партнерство между США и Британией и развивать общие первостепенные задачи. Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris pic.twitter.com/xrpE99W4c4 — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 7, 2020 Твит с поздравлением Джонсона появился в субботу после того, как телекомпании в США и других странах мира объявили Байдена победителем на основании анализа поступающих данных. Подсчет голосов пока еще продолжается.

Президент Дональд Трамп не признает результатов голосования и готовит иски с требованием пересмотреть итоги в некоторых штатах.

В последние дни команда Байдена старается обходить стороной вопрос о роли Джонсона в брексите, а также его комментарии в адрес Дональда Трампа и его предшественника Барака Обамы.