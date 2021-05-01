В Италии задержали экс-полицейского, воевавшего на Донбассе против украинцев
Против мужчины открыто уголовное производство по обвинению в террористической деятельности.
Полиция Италии в рамках спецоперации задержала 50-летнего бывшего полицейского из города Кальяри, который воевал на Донбассе на стороне российских террористов.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
«В рамках операции «Lone Wolf» итальянская полиция разыскала 50 летнего мужчину — бывшего полицейского из Кальяри, который воевал в Украине на стороне пророссийских незаконных вооруженных формирований против украинских сил. В 2015 он уже попадал в поле зрения правоохранителей, которые расследовали участие итальянских граждан — наемников в незаконных вооруженных формированиях на востоке Украины. Тогда задержанный избежал наказания, потому что утверждал, что не стрелял в украинских бойцов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас против мужчины открыто новое уголовное производство по обвинению в террористической деятельности. На время следствия подозреваемый не может покидать страну, а в его доме уже прошли обыски.
В МВД добавляют, что итальянские правоохранители зафиксировали многочисленные банковские транзакции на счету подозреваемого, поступавшие из террористической группировки «ДНР». Кроме того, удалось изъять фото, видео и другие документы, подтверждающие подозрение следствия. // УНИАНTweet