Муж российской блогерши Журавлевой три дня хранил дома ее труп

Избавился от тела, только когда оно начало разлагаться

Следственный комитет привел подробности из материалов дела об убийстве екатеринбургской Instagram-блогера Кристины Журавлевой, в котором подозревается ее супруг.

Как сообщает Znak.com со ссылкой на представителя СУ СКР по Свердловской области, следствие считает, что убийство было совершено 5 апреля в доме, где проживала пара.

По предварительным данным, в ходе бытовой ссоры 33-летний Дмитрий Журавлев задушил свою 28-летнюю супругу, но не сразу избавился от тела. СК считает, что до 8 апреля труп оставался в доме, и только когда тело начало разлагаться и источать характерный запах, мужчина решился вывезти его.

По версии следствия, чтобы скрыть улики, мужчина арендовал легковой автомобиль и на нем отвез труп в район 170 километра трассы М5 „Урал“ и бросил в 10 метрах от обочины. Позднее, 16 апреля, труп обнаружил случайный водитель, остановившийся по нужде. Сам Журавлев, полагают правоохранители, только после этого обратился в полицию и сообщил о якобы пропаже жены.

Экспертиза установила, что на теле погибшей отсутствовали травмы, характерные для ДТП, а также не было следов сексуального насилия. Сообщается, что только после того, как причастность Журавлева к убийству «стала очевидной», он сознался в преступлении.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, он арестован до 5 июля.

В беседе с «МК» знакомые семьи Журавлевых заявили, что не верят в причастность мужчины к преднамеренному убийству. По одной из их версий, он мог случайно нанести смертельную травму в ходе ссоры, а потом испугался и спрятал тело. Также знакомые считают, что блогер могла после ссоры уйти из дома и на пути ей встретился маньяк. // МК