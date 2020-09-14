На протестах в Беларуси в воскресенье, по данным МВД, задержали 774 человека

В Беларуси на акциях протеста в воскресенье, 13 сентября, было задержано 774 человека.

Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси в Telegram-канале, передаёт УНН.

“Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 774 гражданина (из них в Минске — более 500). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 544 человека”, — говорится в сообщении.

Всего по данным МВД вчера в различных населенных пунктах страны было зафиксировано 28 протестных акций. Общая численность участников не превысила 22 тысяч человек, заявили в министерстве.

Как сообщал УНН, ранее в МВД заявили, что во время протестов в Минске светошумовые гранаты не применялись.

В то же время в министерстве подтвердили, что сотрудники милиции, когда задерживали несколько активных участников протестов на проспекте Победителей в Минске сделали “предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья”.