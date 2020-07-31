На рынке труда Польши активизировались мошеннические схемы в отношении украинцев: топ-5

На рынке труда в Польше значительно активизировались мошеннические схемы в отношении украинских граждан со стороны мелких недобросовестных агентств по трудоустройству — в частности, мошенники представляются посредниками польских фирм, собирают деньги за проезд через границу и исчезают.

Об этом сообщает аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

«Только за 2018 год в Польше обанкротилось более 660 компаний-посредников, но даже при этом на рынке остается работать более 8000 агентств. Многие из них, пытаясь выжить в условиях конкуренции и тем более при закрытых границах из-за пандемии, прибегают к аферам в отношении украинских заробитчан.

Также значительно возросло и количество мошенников, которые называются посредниками, однако не имеют никакого отношения к официальным компаниям по трудоустройству», — говорится в сообщении.

Одна из самых распространенных за последние 3 месяца мошеннических схем — мошенники, представляясь посредниками польских фирм, без предъявления документов или заключения официальных договоров, собирают деньги за проезд через границу и еще на территории Украины просто исчезают.

Кроме этого, распространены следующие схемы:

Украинцев нанимают на территории Украины на работу, везут в Польшу и там бросают без работы и условий для прохождения 14-дневного обязательного карантина. Сразу же появляются «добрые» посредники, готовые трудоустроить растерянных людей, но, например, за низкую оплату или в крайне тяжелые условия труда. Посредниками часто выступают водители микроавтобусов, которые обещают за сумму в несколько сотен злотых перевезти через границу в Польшу, где их якобы должен встретить представитель компании по трудоустройству. В лучшем случае людей довозят до границы, где оставляют проходить самостоятельно без соответствующих документов, что влечет за собой отказ во въезде. В Польше создают фиктивные агентства по трудоустройству. Они дают активную рекламу в Интернете о том, что компания помогает украинцам в получении Освядчення (Oświadczenie — это разрешение украинским гражданам работать в Польше полгода). Люди платят деньги этой фиктивной фирме, а в результате либо представитель «фирмы» исчезает, либо Пограничная служба Польши идентифицирует фирму как фиктивную и не пропускает украинцев с такими разрешениями о работе на территорию Польши. Компания по трудоустройству официальная и заявляет, что организует прохождение карантина для украинских граждан. Но размещает людей в антисанитарных условиях, фактически в бараках, без обеспечения их пищей и средствами гигиены. В результате люди остаются перед выбором — или нарушить карантин и быть депортированными, или остаться без продуктов питания и голодать.

«Часто аферисты предлагают полностью «бесплатное» жилье при трудоустройстве или проживание в карантинном центре, но потом они снимают за это деньги с работника», — заявил владелец компании по международному трудоустройству Gremi Personal Евгений Кириченко.

Аналитический центр советует при выборе фирм по трудоустройству советует обращать внимание на следующие критерии:

как долго компания работает на рынке (желательно, чтобы срок был не менее 5 лет);

насколько разветвленную филиальную сеть имеет;

насколько компания публично представлена ​​в польских и украинских СМИ;

как легко можно получить информацию о владельцах компании и ее структуре;

есть ли все необходимые лицензии в компании на территории Польши;

как эта компания представлена ​​в соцсетях и в интернете и какие о ней отзывы.

Экономическая правда