На сайте «Комсомольской правды» в России разместили материалы о пытках Навального и войне в Украине

На сайте «Комсомольской правды» после 19:00 мск 11 февраля появились публикации о войне в Украине и пытках Алексея Навального.

Об этом сообщает проект «Продолжение следует».

Сейчас эти посты уже недоступны, однако копия одной из страниц сохранились в вэб-архиве. Команда Навального пишет, что тексты на сайте газеты разместил их сторонник.

Как уточняет проект «Продолжение следует», публикации разместил 24-летний новостник Владимир Романенко.

«Публикации не продержались и десяти минут. Выпускающий редактор Романенко написала ему: «За*бись, на*уй. Я относилась к тебе как к человеку. Не ожидала от тебя такого» и заблокировала в «Телеграме», — сообщает «Продолжене следует».

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