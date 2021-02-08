На свалке в Челябинской области РФ нашли голову человека

В Агаповском районе следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после того, как на свалке обнаружили голову человека.

Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

«По предварительным данным, голову обнаружили собаки. Кому она принадлежала и что случилось, а также давность смерти выясняется. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ („Убийство“)», — рассказал Владимир Шишков.

По данным Znak.com, утром 3 февраля на территории АБЗ «Универсал» в полутора километрах от поселка Агаповка нашли скелетированные останки неустановленного человека. Имеют они отношение к найденной 6 февраля голове или нет, пока не известно.