На турецком курорте сгорели четыре судна: люди спасались, прыгая за борт (видео)

На турецком курорте Алания 15 августа в результате пожара в районе Тюрклер сгорели сразу четыре экскурсионных судна

Чтобы спастись от огня, туристам пришлось прыгать за борт. К счастью, никто не погиб.

Как сообщил местный новостной портал A lanya gazetesi, с начала пожар вспыхнул только на одном судне, однако огонь быстро распространился на еще три, которые были пришвартованы рядом, пишет Depo.ua.

Во время происшествия пострадал один человек. Ее госпитализировали с отравлением угарным газом.