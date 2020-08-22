Навального вывезли медицинским бортом в Берлин

Алексея Навального удалось вывезти из омской больницы медицинским самолетом в Берлин. Реанимобиль с политиком, который по-прежнему находится в коме, прибыл в аэропорт в сопровождении полицейских. С помощью специального устройства носилки поместили в салон. Навального сопровождает его жена Юлия.

Медицинский борт больше 17 часов простоял в аэропорту Омска, сообщил в Twitter сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров.

Самолет Bombardier Challenger 60 вылетел из омского аэропорта в 8 часов утра по местному времени (5 часов утра по московскому) и примерно пять часов спустя приземлился в Берлине.

Навального доставили в клинику «Шарите», где после предполагаемого отравления лечили издателя «Медазоны» Петра Верзилова. В организации Cinema for Peace Foundation, которая организовывала перевозку Навального, сообщили, что состояние политика было стабильным как во время полета, так и после, пишет Bild. // NEWSru.com