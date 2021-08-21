Недвижимость в Испании интересует чаще всего жителей  Германии и Франции

Владение недвижимостью на испанском побережье, чтобы круглый год наслаждаться солнцем, песком и морем, по-прежнему остается мечтой многих иностранцев, желающих купить дом или квартиру за границей.

Несмотря на ограничения на поездки из-за пандемии коронавируса, обязательность карантина при возвращении из определенных стран или обязательные тесты ПЦР, иностранцы продолжают искать и покупать недвижимость в испании , особенно на побережье Коста Брава.

Недвижимость продолжают покупать

Последние данные на конец второго квартала 2021 года показывают вновь возросшую заинтересованность в покупке и аренде недвижимости на испанском побережье, в первую очередь граждан и стран Евросоюза. Испанское побережье по-прежнему остается популярным местом для иностранных покупателей, количество запросов постоянно растет.

По данным агентства Damlex Realty, immobilien in costa brava (недвижимость на Коста Брава) интересует чаще всего жителей Германии и Франции. В большинстве мест преобладают потенциальные покупатели из Германии, это касается и побережья Валенсии и на испанских островах. За ними следуют французы, доминирующие на каталонском и баскском побережьях, и британцы, чьи интересы сократились во многих областях после Брексит. Тем не менее британских покупателей по-прежнему в основном интересуют Коста-Бланка, Мурсия и Андалусия.

После этих трех стран-лидеров поиск недвижимости для продажи или аренды в Испании интересует жителей США, Италии и Швейцарии. Жители крупнейшей экономики мира предпочитают Кантабрийское побережье, итальянцы — Канарские и Балеарские острова, а швейцарцы — Галисию.

Жителям ЕС проще

Поскольку Испания является частью ЕС, граждане ЕС, обычно не сталкиваются с какими-либо проблемами. Им не нужно подавать заявление на визу или разрешение на работу, но если они зпхотят остаться в стране более трех месяцев, то должны зарегистрироваться в системе социального страхования страны (и получить номер социального страхования).

Имея номер социального страхования, человек получает доступ к услугам социального страхования и уходу в Испании. После его получения, номер останется неизменным на всю жизнь. Чтобы получить номер социального страхования, вы нужно загрузить и заполнить форму TA-1 и обратиться в местную Tesorería de la Seguridad Social (Фонд социального страхования).

Номер NIE (налоговый номер) — это то, что нужно всем иностранцам, которые должны платить налоги на законных основаниях в Испании. NIE действует как налоговый и идентификационный номер и необходим для всех финансовых операций с участием испанской налоговой инспекции. Заявление на NIE необходимо подавать в соответствующее национальное полицейское управление Испании.