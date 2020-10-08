В России госпитализировали мужчину, изнасиловавшего свою собаку

Парня поместили в психиатрическую клинику

В Уфе местного жителя принудительно госпитализировали в психоневрологический интернат после того, как он изнасиловал собственную собаку и попытался сбежать в лес вместе с матерью-инвалидом.

Как пишет KP.RU, уфимец был задержан после того, как горожане заметили, что он тащил обездвиженную мать в лес, завернув ее в одеяло. Позже выяснилось, что у него имеются серьезные психические отклонения. Например, входную дверь в свою квартиру он оснастил большим количеством шпингалетов и шипов, чтобы надежнее защитить жилище.

Кроме того, выяснилось, что он подвергал сексуальному насилию свою собаку — дворнягу по кличке Тайга. По словам волонтеров, когда они обнаружили собаку, на ней был надет подгузник. Чтобы прояснить, для чего он был надет, они сняли его — и буквально пришли в ужас. У животного под хвостом образовалась опухоль из-за издевательств мужчины. По словам одного из волонтеров, собаку передали в приют, где ее вылечат, стерилизуют и затем найдут для нее нового хозяина.

«Несмотря на все ужасы, которые ей пришлось пережить, Тайга очень добрая и умная собака, уже хорошо ест и идет на контакт», — отметил волонтер.

Ее прежний хозяин будет находиться под наблюдением психиатров, как и его мать. // МК