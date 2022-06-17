Нидерланды обнародовали «легенду» разоблаченного русского шпиона — она похожа на сценарий индийского кино

Служба безопасности Нидерландов (AIVD) обнародовала легенду российского шпиона, который пытался устроиться на стажировку в Международный уголовный суд в Гааге. Четырехстраничный документ предельно детально описывает выдуманную жизнь шпиона от рождения в неблагополучной семье до нынешних увлечений — клуба, где он якобы любил слушать электронную транс-музыку, и любимого ресторана, где ел дешевое тушеное мясо.

Местами текст напоминает художественное произведение, отмечает издание «Агентство.Новости». «Это была долгая, многолетняя операция ГРУ, для которой требовалось много времени, энергии и денег», — сказал глава голландской разведки Эрик Акербум. «Агентство» публикует отрывки из этой легенды.

«Меня зовут Виктор Мюллер Феррейра, я родился 4 апреля 1989 года в Рио-де-Жанейро. <…> Национальность — бразилец, гражданство — Бразилия».

«Когда отцу было 15 лет, он узнал, что его родная мать умерла во время родов. <…> Жена отца не хотела усыновлять его, но позволила мужу признать отцовство и найти опекуна сыну». В итоге опекуном отца стала подруга его матери.

«Когда я родился, мой отец жил в … (название страны скрыто, – «Агентство»). Несмотря на то, что его любовь к моей матери закончилась, он последовал примеру своего отца и официально признал отцовство. <…> Моя мать много ссорилась со своими родителями из-за этой незапланированной беременности, что привело к прекращению их отношений. В итоге моя мать воспитывала одна». Зарабатывала женщина выступлениями в ресторанах Нитероя и Рио, а выжить семье помогала тетя матери.

«Я помню тетю как маленькую женщину с серыми волосами, добрыми глазами и мягкими руками. <…> Из детства у меня остались яркие воспоминания наблюдения за мостом имени президента Коста-и-Силвы. Я любил смотреть за машинами, пересекающими залив между Нитероем и Рио. Но я не любил запах рыбы, которая висела в порту рядом с нашим домом. Думаю, поэтому в отличие от большинства бразильцев, которые любят все дары моря, я ненавижу рыбу».

У «Феррейры» было бедное детство, а директором школы была «немного тупая» женщина. В старшей школе молодому человеку приходилось работать, раздавая листовки и продавая носки и трусы.

«Гораздо позже я устроился в автомастерскую. Она была маленькой, внутри с трудом помещались три машины, вдоль стен стояли колеса. Внутри постоянно пахло смазкой и вулканизированной резиной, на двери в кладовку висел плакат молодой Вероники Кастро, который позже заменили на плакат Памелы Андерсон. Владелец был безмерно толстым».

Одноклассники смеялись над внешностью «Феррейры» и акцентом, а также называли его «гринго», поскольку он был похож на немца. Кроме того, после смерти тети он бросил учебу, но позже решил закончить университет. На продолжение учебы после бакалавриата денег у автора документа не было, из-за чего он решил найти своего отца и встретил его в Рио.

«Мой отец оказался очень дружелюбным и открытым человеком, но, к моему же удивлению, я понял, что виню его в смертях моей матери и тети и во всех трудностях и унижениях, через которые мне пришлось пройти. Из-за этого общение было очень напряженным, несмотря на искреннее желание моего отца быть частью моей жизни. В дополнение к этому, отец плохо говорил по-испански, а я забыл португальский».

«Я решил переехать в Бразилиа (город), чтобы убить двух зайцев одним выстрелом: во-первых, столица — лучшее место, чтобы решить проблемы с гражданством, все важные учреждения находятся там, а во-вторых, это было хорошим поводом не видеться с отцом».

Целиком легенду «Феррейры» можно прочитать здесь.

Контекст: В AIVD сообщили, что настоящее имя шпиона — Сергей Владимирович Черкасов. Он выдавал себя за Виктора Мюллера Феррейру и хотел устроиться в Международный уголовный суд, когда тот начал изучать дело о военных преступлениях в Украине. После задержания в аэропорту Черкасов-Феррейра был депортирован в Бразилию, где его ждет суд.

Российские и бразильские власти не комментировали задержание предполагаемого шпиона.

Как пишет телеграм-канал «Осторожно,новости», бывший однокурсник «Виктора Мюллера», которого Нидерланды обвинили в работе на ГРУ утверждает, что на самом деле мужчина, который хотел работать в суде Гааги, — Сергей Черкасов из Калининграда.

Мужчина учился с Черкасовым в Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, они ровесники, вместе закончили институт в 2007 году. С тех пор даже остались фотографии Черкасова в военной форме.

По его словам, первые пару лет студенты были на связи, но потом прекратили общение — наш собеседник уехал в Москву. Через несколько лет Черкасов уже под новым именем завел страницу на Facebook — согласно биографии в соцсети он жил в Бразилии, учился в Ирландии и США.

В апреле он попытался устроиться стажером в суд, который расследует военные преступления в Украине, но его задержали и депортировали из Нидерландов. На новость об этом бывший однокурсник Черкасова ответил «Осторожно,новости» коротко: «Круто».