Оголошення війни? Іран підняв «прапор помсти»

В Ірані над куполом мечеті Джамкаран у священному місті Кум був піднятий червоний “прапор помсти”, що може означати оголошенням війни. Для України це може мати і позитивний сигнал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Що це означає для України

“Ми бачимо і події в Ірані, де підняли вчора над мечеттю червоний стяг. Це фактично означає початок війни”, – допустив Ігнат.

Він пояснив, що всі тоталітарні режими, такі як РФ, Іран, вони відвертають увагу населення свого веденням бойових дій.

“І вже Саудівська Аравія, Ізраїль, США готуються реагувати на такі дії. Можливо не до кінця зрозуміло яким чином Іран буде на ті всі фронти воювати і допомагати в тому числі Росії. Тому будемо сподіватися, що і ці події, можливо, для України будуть якось відігравати позитивно“, – каже Ігнат.

Іран оголосив війну?

Зазначимо, що вчора в соцмережах почали з’являтися фото на яких помітно, що священному іранському місті Кум над мечеттю Джамкаран підняли прапор помсти. Такий же прапор помітили і над мечеттю в місті Шираз, що на півдні країни.

Є знаковим те, що востаннє такий випадок в Ірані був зафіксований у 2020 році, тоді в Ірані вивісили такий прапор і завдали ударів по американських базах в Іраку та нафтопереробних заводів у Саудівській Аравії.

پس از اهتزاز پرچم سرخ «یالثارات الحسین» بر فراز گنبد جمکران به نشانه انتقام خون حاج‌قاسم، این‌بار این پرچم به نشانه خونخواهی شهدای حمله تروریستی شیراز بر فراز گنبد حرم شاهچراغ به اهتزاز درآمد. pic.twitter.com/NPIVjj9Div — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) October 30, 2022

Це сталося після того, як США ракетним ударом ліквідували одного з головних генералів Ірану Касема Сулеймані. Коли іранці підіймали “прапор помсти” вони стверджували, що це було “на честь шахіда Касема Сулеймані, який був убитий американцями, тим самим пообіцявши, що вони помстяться за його мученицьку смерть”.

Примітно, що вчора іранське ЗМІ підписало світлину з червоним прапором знову ж таки “символом помсти за кров Касема Сулеймані”.

Напад на Саудівську Аравію та Ірак?

Тим часом авторитетне видання The Wall Street Journal повідомило, Саудівська Аравія попередила США, що Іран “найближчим часом” нападе на неї та Ірак.

Влада Саудівської Аравії попередила США, що Іран готується “найближчим часом” вчинити напад на неї та Ірак.

Вказано, що так Іран планує відвернути увагу свого населення від антиурядових протестів, які тривають уже понад місяць.

Варто зазначити, що Іран продовжує постачати РФ дрони-камікадзе, які росіяни використовують у війні проти України, а також відомо і про можливу передачу Тегераном балістичних ракет. Втім, якщо самі іранці почнуть війну, то лишається неясним, як вони далі допомагатимуть Москві.