Опубликован список пострадавших при нападении на казанскую школу
Минздрав опубликовал список пострадавших от нападении на школу в Казани. В нем 21 человек.
Шигапов А., 9 лет — тяжёлое состояние (ранение брюшной полости)
Сунгатуллин И., 14 лет —состояние средней тяжести (рана спины)
Ибрагимов А., — состояние средней тяжести (ссадина на руке)
Ибрагимова А., 9 лет — состояние средней тяжести (резаные раны кисти и колена)
Зиангариев Т., 14 лет —тяжёлое состояние (пневмоторакс, раны конечностей и проникающее ранение)
Гумерова А., 15 лет — тяжёлое состояние (переломы голени и таза)
Ибрагимов К., 14 лет —тяжёлое состояние (раны головы и конечностей)
Исраилов Р., 10 лет — состояние средней тяжести (рана голени)
Акзамова Р., состояние средней тяжести (рана голени)
Киямова Л., тяжёлое состояние (пневмоторакс)
Бикмуллин А. — состояние средней тяжести (рана спины)
Сагдеев К., 14 лет — состояние средней тяжести (рана головы)
Орлова С., 13 лет — состояние средней тяжести (перелом правой лодыжки)
Гиматов К., 7 лет — состояние средней тяжести (рана щеки)
Шарафутдинова А., 8 лет — состояние средней тяжести (перелом лодыжки)
Зуева Д., 13 лет — тяжёлое состояние (перелом грудного отдела позвоночника)
Хайруллин А., 9 лет — тяжёлое состояние (ранение грудной клетки)
Хасанов К., 14 лет — тяжёлое состояние (перелом бедра)
Мустафин М., 62 года — состояние средней тяжести (огнестрельное ранение головы, живота, костей таза)
Галиуллина Д., 50 лет — состояние средней тяжести (огнестрельное ранение плечевой кости)
Садыкова А., 19 лет — состояние средней тяжести (огнестрельное ранение мягких тканей шеи и части головы). // МКTweet