Опубликован список пострадавших при нападении на казанскую школу

Минздрав опубликовал список пострадавших от нападении на школу в Казани. В нем 21 человек.

Шигапов А., 9 лет — тяжёлое состояние (ранение брюшной полости)

Сунгатуллин И., 14 лет —состояние средней тяжести (рана спины)

Ибрагимов А., — состояние средней тяжести (ссадина на руке)

Ибрагимова А., 9 лет — состояние средней тяжести (резаные раны кисти и колена)

Зиангариев Т., 14 лет —тяжёлое состояние (пневмоторакс, раны конечностей и проникающее ранение)

Гумерова А., 15 лет — тяжёлое состояние (переломы голени и таза)

Ибрагимов К., 14 лет —тяжёлое состояние (раны головы и конечностей)

Исраилов Р., 10 лет — состояние средней тяжести (рана голени)

Акзамова Р., состояние средней тяжести (рана голени)

Киямова Л., тяжёлое состояние (пневмоторакс)

Бикмуллин А. — состояние средней тяжести (рана спины)

Сагдеев К., 14 лет — состояние средней тяжести (рана головы)

Орлова С., 13 лет — состояние средней тяжести (перелом правой лодыжки)

Гиматов К., 7 лет — состояние средней тяжести (рана щеки)

Шарафутдинова А., 8 лет — состояние средней тяжести (перелом лодыжки)

Зуева Д., 13 лет — тяжёлое состояние (перелом грудного отдела позвоночника)

Хайруллин А., 9 лет — тяжёлое состояние (ранение грудной клетки)

Хасанов К., 14 лет — тяжёлое состояние (перелом бедра)

Мустафин М., 62 года — состояние средней тяжести (огнестрельное ранение головы, живота, костей таза)

Галиуллина Д., 50 лет — состояние средней тяжести (огнестрельное ранение плечевой кости)

Садыкова А., 19 лет — состояние средней тяжести (огнестрельное ранение мягких тканей шеи и части головы). // МК