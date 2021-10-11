Туристов из Москвы продали в рабство в Дагестане

Телеграм-канал Mash рассказал историю пары москвичей, которые, по их словам, против воли оказались в Дагестане и были проданы в рабство.

Согласно сообщению, Пётр Пелеханов и Ольга Лифатова путешествовали автостопом с палатками и собирались добраться до Крыма на попутках. По словам туристов, на трассе «Дон» водитель остановившегося автобуса согласился их подвезти, предупредив, что сперва ему нужно заехать в Ставрополь. Автостопщики ничего не имели против, только отказались от внезапно поступившего предложения о работе — на какой-то ферме.

По словам Петра, в пути, на рассвете он понял, что автобус едет не по изначально указанному маршруту и уже находится в Дагестане. Так, по его словам, он узнал от водителя, что его с подругой и остальными пассажирами продали в рабство.

Турист рассказал, что на следующее утро его и Ольгу в Дербенте купил какой-то местный предприниматель, отдав за них 50 тысяч рублей. В течение следующего месяца, сообщил Петр, он и подруга были вынуждены с утра до ночи трудиться в теплицах в селе Новая Мака, а на ночь их запирали.

Петр сообщил, что им удалось спастись, когда в начале октября он нашел под грудой мусора на участке люк, и так узникам, по их рассказу, удалось сбежать. Сейчас туристы заявляют, что хотят добиваться справедливости, хотя попытки писать заявления в полицию в Дагестане результата не дали. // МК