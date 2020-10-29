Опубликовано видео обезвреживания террориста, обезглавившего женщину в Ницце

В Ницце полицейские в ходе задержания устроившего бойню в церкви Нотр Дам мужчины ранили его, сообщают французские СМИ. Тот сейчас госпитализирован.

В сети тем временем распространяются кадры, на которых видно, как двоим полицейским удается обезвредить мужчину.

Находящийся возле ворот церкви молодой мужчина что-то громко кричит и стреляет в воздух из пистолета Он одет в желтую футболку, желтую кепку и бордовые шорты ниже колена. В трех метрах от него стоит полицейский, который направил на него оружие. Через некоторое время к террористу сбоку подбегает второй полицейский, который валит преступника, затем подбегает его напарник, завязывается борьба, в ходе которой мужчину обезвредили.

Ранее сообщалось, что в ходе инцидента погибли трое человек. Согласно имеющимся данным, мужчина убил их ножом. // МК