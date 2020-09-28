Отельера в Сочи убили средневековой пыткой за роман с горничной

Над мужчиной издевался брат возлюбленной

42-летнего жителя Сочи, который управлял гостиницей, жестоко убили за связь с несовершеннолетней девушкой, сообщает «Блокнот». Отмечается, что женатый мужчина управлял гостиницей, владельцами которой были его родители, а девушка работала там горничной.

Между ними возникла интимная связь. Об этом вскоре узнал брак девушки. Он посчитал, что честь его сестры оказалась поруганной, и пошел к родителям отельера, и потребовал у них 1,5 млн. рублей в качестве компенсации. Те платить отказались.

После этого мужчина вызвал отельера на встречу, где жестоко убил его, переломав руки и ноги, после чего оставил в канаве. На данный момент мужчина задержан. Выясняются все обстоятельства происшествия. У погибшего управляющего гостиницей осталась маленькая дочь. // МК