У США українським біженцям продовжили дію статусу тимчасового захисту

Тепер цей статус також пошириться і на українців, які проживали в США станом на 16 серпня.

Дію статусу тимчасового перебування у США (TPS) для українців продовжили на 18 місяців – до весни 2025 року.

Відповідне рішення прийняв міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас, передає Голос Америки. “Вторгнення РФ до України триває і призвело до гуманітарної кризи, яка вимагає, щоб США продовжили надавати захист українцям, які не можуть повернутись додому, – заявив Майоркас. – Ми продовжимо підтримку українців через цю тимчасову гуманітарну програму”.

Строк дії статусу, який мав завершитись 20 жовтня подовжено до 19 квітня 2025 року через те, що війна поки не дозволяє українцям безпечно повернутись до України.

Також міністерство розширило можливості для українців, які перебувають в США, приєднатись до програми. Тепер, таке право отримали українці, які проживали в США станом на 16 серпня.

А студенти з України, які навчаються в США і перебувають в країні за візою F-1 отримали можливість подати запит на дозвіл на роботу і зменшити курсове навантаження не втрачаючи візу на час дії TPS.

Це рішення дозволить майже 26 тис. українців продовжити перебувати в США за статусом тимчасового захисту TPS. Додатково цей статус зможуть отримати ще 166 700 громадян України. // УНІАН