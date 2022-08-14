Палестинець вчинив стрілянину в центрі Єрусалиму: 8 людей поранено

Вночі 14 серпня в Єрусалимі було здійснено теракт. Чоловік обстріляв автобус з паломниками. Сталося це поруч з гробницею царя Давида. Напад стався о 01:24 за місцевим часом, коли віряни поверталися після молитви у Стіни Плачу.

Ізраїльська служба швидкої допомоги «Маген Давид Адом» (MDA) повідомила, що поранення отримали вісім людей. Двоє перебувають у критичному стані, зокрема вагітна жінка. Їй терміново зробили кесарів розтин. Дитину вдалося врятувати. Немовля живе, перебуває у важкому, але стабільному стані.

За даними ізраїльської преси, четверо постраждалих — члени однієї родини з Нью-Йорка, яка приїхала до Ізраїлю на кілька днів.

Водій Деніел Каневський повідомив, що під час нападу його автобус був заповнений пасажирами. «Ми якраз спустили пандус для людини на інвалідному візку, і тут почалася стрілянина. Усі почали кричати та впали на підлогу. Я спробував виїхати, але автобус не може рухатися з відкритим пандусом», — розповів він журналістам.

Ізраїльські ЗМІ повідомили також про стрілянину на автомобільному паркуванні у тому ж районі. Поліція вважає, що це пов’язано з нападом на прочан.

Терористу вдалося втекти. Він попрямував до Силуану, арабського району, який прилягає до південної частини Старого міста. Поліція залучла для розшуку підозрюваного гелікоптери. У результаті він здався владі. Його ім’я поки що не називається. Відомо, що це 27-річний палестинець зі Східного Єрусалиму.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», ситуація на Близькому Сході різко загострилася на початку серпня. Ізраїльські військові 5 серпня розпочали велику спецоперацію проти «Ісламського джихаду». Вони назвали її «Світанок». Було вбито лідера ісламістів Тайсіра аль-Джабарі та кількох його помічників.

«Ісламський джихад» відповів масованим ракетним ударом по Ізраїлю. З сектора Газа за кілька днів було випущено не менше 600 ракет, зокрема по Єрусалиму та Тель-Авіву. Переважну більшість ракет ізраїльські СПО збили. Увечері 7 серпня Ізраїль та «Ісламський джихад» домовилися про перемир’я. Посередництво у переговорах надав Єгипет. Теракт у Єрусалимі може стати приводом для відмови Ізраїлю від перемир’я.

Прем’єр-міністр країни Яїр Лапід вже заявив, що причетні до обстрілу автобуса з прочанами заплатять за свої дії. // Ігор КОЗЛОВ, «ФАКТИ»