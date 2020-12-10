Папаша отрезал головы старшим детям и пугал ими младших

Житель американского города Ланкастер в штате Калифорния отрезал головы двум старшим детям и пугал ними младших.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

34-летний Морис Джуэл Тейлор-старший сначала обезглавил 12-летнего Мориса-младшего и 13-летнюю Малиаки. После этого он в течение пяти дней пугал их телами двух сыновей, 8 и 9 лет, которых держал в отдельных комнатах без еды.

Тела убитых детей обнаружили пожарные, прибывшие в дом для проверки утечки газа.

Известно, что мужчина работал фитнес-тренером и не вышел на запланированный видеосеанс в Zoom со своим клиентом, который и позвонил в полицию.

Сообщается, что все это время в доме находилась мать детей, однако она не является подозреваемой.

По словам представителя департамента шерифа округа Лос-Анджелес, семья не стояла на учете в департаменте по делам детей и семьи округа.

Тейлору предъявлены обвинения в убийстве и насилии над детьми. Ему грозит от 57 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы. Он арестован, его могут выпустить под залог в размере 4,2 миллиона долларов.

По информации издания, клиенты тренера охарактеризовали его с положительной стороны. // УНИАН