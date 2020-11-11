Папаша проломил голову трехлетней дочери из-за беспорядка

Изверг бил ребенка ногами, пока у нее не начались судороги

Житель Кузнецка в Пензенской области предстанет перед судом за то, что проломил голову собственной трехлетней дочери в наказание за устроенный девочкой беспорядок в квартире. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Инцидент произошел вечером 2 сентября. В тот день мужчина, в одиночку воспитывающий двух трехлетних дочерей, выпил пиво со знакомым, после чего пришел домой, накормил детей и затем лег спать, оставив их играть в детской комнате.

Проснувшись, мужчина обнаружил в доме сильный беспорядок. На диване было разлито растительное масло, а на полу в кухне была вода. Обе девочки к тому моменту уже спали. Тогда отец разбудил одну из них, чтобы наказать.

«Он водил ее по дому и ругал, а затем не сдержал эмоции и ударил ребенка по лицу, отчего она упала на пол, а он продолжил ругаться и несколько раз ударил ее ногой по голове», — рассказали в прокуратуре.

После экзекуции мужчина занялся уборкой, но через некоторое время заметил, что у дочери из-за побоев начались судороги и потекла кровь из уха. Испугавшись, он вызвал скорую помощь.

Врачи диагностировали у девочки перелом черепа. Против ее отца возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего. // МК