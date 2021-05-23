Пациенту австрийской больницы по ошибке ампутировали не ту ногу

В больнице австрийского города Фрайштадт произошла жуткая история. Во время операции 82-летнему пациенту ампутировали не ту ногу — вместо больной хирурги отрезали здоровую.

Руководство больницы извинилось за ошибку, а пенсионера ожидает еще одна операция — больную ногу все равно нужно ампутировать.

Как сообщает The Guardian, мужчину госпитализировали в связи с серьезным заболеванием, подробностей которого врачи не разглашают. Известно лишь, что проблемы с левой ногой требовали ампутации от середины бедра.

Незадолго до операции лечащий врач допустил ошибку в документах, из-за чего хирурги удалили пациенту не ту ногу. Ошибка обнаружилась лишь во время перевязки, после чего врача временно отстранили от работы.

Главврач фрайштадтской больницы Норберт Фритсх заявил, что шокирован и опечален произошедшим:

«Мы глубоко потрясены тем, что во вторник, 18 мая, несмотря на все стандарты обеспечения качества у 82-летнего мужчины была ампутирована не та нога. Мы должны выяснить, как это могло произойти. Это неудача, это ошибка. Я хотел бы публично извиниться».

Руководство медучреждения пообещало пострадавшему и его семье, что окажет всю необходимую помощь и проведет расследование относительно случившегося. К делу также подключилась местная прокуратура. В ближайшее время мужчину ждет вторая операция.

Источник: DISGUSTING MEN