PayPal призупиняє надання послуг в Росії
Компанія підтримує міжнародне співтовариство в засудженні військової агресії Росії проти України.
Платіжна компанія PayPal Holdings Inc зупиняє роботу в Росії через її війну проти України.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву компанії.
«За нинішніх обставин ми припиняємо послуги PayPal в Росії», — заявив президент і виконавчий директор Ден Шульман. Він додав, що компанія «підтримує міжнародне співтовариство в засудженні військової агресії Росії проти України».
PayPal був єдиною лазівкою для оплати в інтернеті з заблокованої банківської карти. Тепер росіяни не зможуть нею скористатися. // УНІАНTweet