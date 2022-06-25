Пекін готовий повернути Тайвань військовим шляхом

Китай готовий повернути Тайвань до свого складу. Навіть військовим шляхом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова посла Китаю в Франції Лу Шає в ефірі Livre Noir.

«Ми повернемо Тайвань усіма засобами, у тому числі військовими», — заявив посол. Відзначимо, що, за словами міністра оборони Китаю Вей Фенхе, Китай без вагань розпочне війну проти Тайваню, якщо останній оголосить про свою незалежність.