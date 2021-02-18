Пенсионера задержали за изнасилование школьницы, совершенное 46 лет назад

Пенсионер, подозреваемый в изнасиловании, совершенном 46 лет назад, задержан в Москве.

Как стало известно «МК», речь идет о преступлении, датированном октябрем 1974 года.

Тогда в одной из квартир дома на Измайловском шоссе была изнасилована 16-летняя девушка. Троих подозреваемых задержали по горячим следам, им на тот момент было 17-19 лет. В ходе рассмотрения дела в суде выяснилось, что в оргии принимал участие еще один их приятель 18 лет от роду. Однако на тот момент задержать его не удалось.

На днях стражи порядка установили местонахождение подозреваемого, которому сейчас 64 года. С ним проводятся следственные мероприятия.