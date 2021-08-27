В России ребенок погиб из-за халатности водителя автобуса
Водитель не заметил, что девочка не успела зайти в автобус и закрыл двери, в результате чего ребенка зажало.
В российском городе Ярославль трехлетнюю девочку насмерть зажало дверями автобуса.
Об этом сообщает издание YarNews.
Жуткий инцидент произошел в четверг, 26 августа, в 15:27 на остановке Улица Елены Колесовой.
Водитель автобуса №11 не заметил, что девочка не успела зайти в салон и закрыл двери, в результате чего ребенка зажало. Когда девочку попытались выдернуть, она упала прямо под колеса.
Ребенка срочно госпитализировали с черепно-мозговой травмой и другими повреждениями. Спасти девочку во время операции не сумели, и она скончалась в больнице. // УНИАНTweet