В России ребенок погиб из-за халатности водителя автобуса

Водитель не заметил, что девочка не успела зайти в автобус и закрыл двери, в результате чего ребенка зажало.

В российском городе Ярославль трехлетнюю девочку насмерть зажало дверями автобуса.

Об этом сообщает издание YarNews.

Жуткий инцидент произошел в четверг, 26 августа, в 15:27 на остановке Улица Елены Колесовой.

Водитель автобуса №11 не заметил, что девочка не успела зайти в салон и закрыл двери, в результате чего ребенка зажало. Когда девочку попытались выдернуть, она упала прямо под колеса.

Ребенка срочно госпитализировали с черепно-мозговой травмой и другими повреждениями. Спасти девочку во время операции не сумели, и она скончалась в больнице. // УНИАН