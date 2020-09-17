Перепуганный Лукашенко на женском форуме объявил о закрытии границы с Украиной

Обрушившийся с критикой в адрес Украины президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск вынужден закрыть границы с тремя странами — Украиной, Польшей и Литвой.

На женском форуме в Минске Лукашенко призвал украинцев, поляков и литовцев остановить своих политиков и не дать «развязаться войне».

По словам Лукашенко, Беларусь не нуждается ни в каком признании выборов, они состоялись и они законны, передает Telegram-канал «Раньше всех Ну почти».

Он также уточнил, что блицкриг по захвату власти в Беларуси не произойдет никогда.

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», — сказал Лукашенко.

Напомним, вслед за Евросоюзом, где заявили, что не считают Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси, Верховная Рада Украины утвердила заявление, в котором президентские выборы в Беларуси названы «ни свободными, ни честными».

А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контакты с Беларусью «поставлены на паузу», но «железную стену» с Минском никто строить не собирается. // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»