Петербуржец зарезал жену и тещу, заподозрив их в отравлении

Две женщины умерли от ножевых ранений после того, как их родственник предположил, что его пытались отравить. В больницу он попал с сердечным приступом.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 августа, в полицию о происходящем в квартире 76-го дома на Октябрьской набережной сообщил сын одной из погибших, живущий неподалеку.

Около трех часов ночи накануне его 63-летний отец отчего-то подумал, что жена и теща пытаются его отравить. 87-летнюю петербурженку нашли уже умершей, а ее 59-летняя дочь, специалист Фонда капстроительства и реконструкции, с разбитой головой, переломами и ножевыми ранами на шее и других частях тела, была госпитализирована. Женщина умерла в больнице.

Из квартиры изъяли нож и газовый ключ. Подозреваемого по уголовному делу о двойном убийстве доставили в 24-й отдел полиции, где ему стало плохо. Скорая помощь забрала мужчину в Госпиталь для ветеранов войн, он в реанимации с сердечным приступом. Рядом с палатой выставлен пост. // Фонтанка