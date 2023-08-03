Під Москвою спалахнула пожежа на акумуляторному заводі (відео)

У Підмосков’ї, у Воскресенську, почалася пожежа на акумуляторному заводі у четвер, 3 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash.

“Пожежа почалася на акумуляторному заводі у Воскресенську. Попереднього вибуху не було”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, горить цех з виробництва кисневих акумуляторів. Пожежі надано другий ранг небезпеки. Проводиться евакуація. Рятувальники їдуть на місце.

У мережі вже публікують відео із місця пожежі. На кадрах видно, як у небо здіймаються клуби диму. “Гриб” від пожежі видно на пристойну відстань.

Як пише Telegram-канал Shot, вибух, який підтверджують поки що лише місцеві жителі, і пожежа у Воскресенському районі Підмосков’я сталися на території колишнього заводу “Червоний будівельник”. Нині там зберігають акумулятори.

Як уточнюють автори, вогонь охопив майже половину цеху – 200 кв. м із 500 кв. м усієї площі приміщення, де зберігаються кисневі акумулятори.

“Евакуйовано семеро людей. Інформації про постраждалих не надходило”, – стверджує Shot.

Як пише Telegram-канал Baza, площа пожежі – 300 кв. м. Як стверджується, в приміщенні, що горить, є ємності з літієм, тому гасити пожежу доводиться за допомогою піни.