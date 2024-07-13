Піп, який утік з Росії, викрив Гундяєва і назвав діяльність РПЦ «священною проституцією»

Андрій Другай заявив, що в РПЦ панує «кріпосне право».

Екссвященник РПЦ Андрій Другай заявив, що патріарх Російської Православної Церкви Кирило обіцяв прощення гріхів тим, хто загине на полі бою в Україні, що є брехнею. Про це Другай повідомив в інтерв’ю «НеМоскве».

«Кирило почав виправдовувати та благословляти тих, хто пішов туди (Ред. – в Україну) воювати. Називав це священним обов’язком і обіцяв прощення гріхів тим, хто йде на поле бою і вмирає там. Це, звичайно, брехня», – розповів Другай.

Екссвященник зазначив, що його не влаштовує позиція патріарха та колег по єпархії щодо війни в Україні.

«Пам’ятаю, я стояв у черзі під час реєстрації на Єпархіальні збори – а ззаду мене священники обговорювали, як добре, що вони з’їздили «за стрічку», як там класно та які гарні гроші платять. Розумієте? Це якась священна проституція! Чим вони там займаються? Заохочують убивство та надихають людей перетворюватися на фарш», – йдеться в інтерв’ю.

Другай додав, що в РПЦ панує «кріпосне право».

«На послух, будь-яке волевиявлення архієрея має виконуватися. Якщо не виконуєш, то буде догана, аж до того, що тебе усунуть від богослужінь. У критичніших моментах – позбавлять священного сану. І добре, якби це стосувалося реальних канонічних правил, коли священик веде неправильний спосіб життя – перекручує догматичні істини, торгує наркотиками чи блудить. Якщо речі серйозні, то питань немає. Але коли ти просто не виконуєш забаганку архієрея, політичної партії, як я вже називаю РПЦ, і тебе за це карають… Це справжня маячня», – зазначає екссвященник РПЦ.

Андрій Другай також розповів, що кожному приходу призначається певна сума, яку треба щомісяця вносити як добровільну пожертву на утримання єпархії.