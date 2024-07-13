Піп, який утік з Росії, викрив Гундяєва і назвав діяльність РПЦ «священною проституцією»
Андрій Другай заявив, що в РПЦ панує «кріпосне право».
Екссвященник РПЦ Андрій Другай заявив, що патріарх Російської Православної Церкви Кирило обіцяв прощення гріхів тим, хто загине на полі бою в Україні, що є брехнею. Про це Другай повідомив в інтерв’ю «НеМоскве».
Екссвященник зазначив, що його не влаштовує позиція патріарха та колег по єпархії щодо війни в Україні.
Другай додав, що в РПЦ панує «кріпосне право».
«На послух, будь-яке волевиявлення архієрея має виконуватися. Якщо не виконуєш, то буде догана, аж до того, що тебе усунуть від богослужінь. У критичніших моментах – позбавлять священного сану. І добре, якби це стосувалося реальних канонічних правил, коли священик веде неправильний спосіб життя – перекручує догматичні істини, торгує наркотиками чи блудить. Якщо речі серйозні, то питань немає. Але коли ти просто не виконуєш забаганку архієрея, політичної партії, як я вже називаю РПЦ, і тебе за це карають… Це справжня маячня», – зазначає екссвященник РПЦ.
Андрій Другай також розповів, що кожному приходу призначається певна сума, яку треба щомісяця вносити як добровільну пожертву на утримання єпархії.
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