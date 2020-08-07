Под Петербургом фрик-модель зарезала бойфрендана во время ссоры на вечеринке

Молодой человек был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии

В городе Кудрово близ Петербурга фрик-модель воткнула своему бойфренду нож, в результате чего тот был отправлен с ножевым ранением в реанимацию в тяжелом состоянии.

Как пишет «Mash на мойке», между 25-летним Иваном и его 23-летней подругой Ириной произошла ссора во время алкогольной вечеринки в квартире на Европейском проспекте. В какой-то момент веселья Ирина взяла кухонный нож ударила им парня в шею, задев яремную вену, а также ранила в лёгкое.

В результате молодой человек потерял много крови, также у него случился пневмоторакс — коллапс легкого как следствия скопления воздуха в плевральной полости. Пострадавшего доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Ирину отправили в ИВС, против нее возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Судя по странице во «Вконтакте», которую она вела под ником «Отказ молоко», девушка предпочитает экстремальный внешний вид: татуировки и пирсинг на лице, окрашенный в яркий цвет волосы. // МК