Російський “Газпром” спустошив рахунки найбільшої нафто-газової компанії Німеччини

Майже 2 мільярди євро готівки Wintershall зникли.

Доля російського бізнесу найбільшої нафто-газової компанії Німеччини Wintershall є ознакою тяжкого становища західних компаній, які намагаються вирватися з країни-ізгоя, що знаходиться під жорсткими міжнародними санкціями.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на головного виконавчого директора Wintershall Dea Маріо Мерена, який провів більшу частину минулого року, виправдовуючи присутність компанії в Росії і той факт, що дочірня компанія BASF була однією з останніх західних компаній, які продовжували видобувати нафту і газ після нападу РФ на Україну.

Як зазначив Мерен, компанія, нарешті, йде з Росії, проте “Газпром” взяв під свій контроль спільні підприємства німецької компанії в Сибіру і спустошив їх спільні банківські рахунки. Як йдеться в матеріалі, майже 2 мільярди євро готівкових коштів Wintershall зникли.

Мерен, який раніше виступав за більш тісні зв’язки з Росією, визнав, що працювати в РФ більше “недоцільно”.

Основний власник компанії BASF заявив, що його дочірня компанія “втратила фактичний вплив” на свої газові родовища в Росії і що група списала 7,3 млрд євро у зв’язку з рішенням Wintershall про відхід, в результаті чого чистий збиток компанії в минулому році становив 1,4 млрд євро.

Війна в Україні та позиція Wintershall:

24 лютого 2021 року німецька нафтогазова компанія Wintershall Dea припинила фінансування “Північного потоку-2”.

5 листопада 2022 року в ЗМІ з’явилася інформація про те, що Wintershall Dea постачає “Газпрому” газовий конденсат. // УНІАН