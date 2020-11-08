Подробности страшного убийства семьи доцента в Подмосковье

Гастарбайтер зарезал при расчете за ремонт

Новые страшные подробности убийства семьи доцента РЭУ им. Плеханова в Солнечногорском районе Московской области стали известны «МК». Подмогу сумела вызвать тяжелораненая девочка – истекая кровью, она позвонила другу семьи.

Примерно в 21.50 шестилетняя дочь Виктории Борковской сумела с маминого телефона набрать номер ее друга. Заплаканная девочка рассказала, что бабушка и мама истекает кровью, и сама она тоже ранена. Ребенок просил привезти бинты. Друг мамы сразу же вызвал полицию и «скорую помощь».

К сожалению, помощь пришла с задержкой. Сотрудники полиции сначала не смогли найти правильный адрес, а потом в СНТ долгое время никто не открывал шлагбаум, из-за чего машина «скорой» не могла проехать на территорию. К этому времени женщины были уже мертвы. Девочка в тяжелом состоянии госпитализирована.

Основным мотивом убийства считается бытовой конфликт. Жасуржон Усмонов работал на участке на строительстве дома (над двумя деревянными этажами надстраивался третий, кирпичный), и иногда оставался ночевать. По оперативным данным, в субботу должен был состояться расчет между Усмонов и хозяйкой дома. Возможно, именно в процессе расчета произошел конфликт, после чего преступник расправился с женщинами и дочерью. Викторию Борковскую он убил в гостиной, ее мать – в кухне, где гастарбайтер как раз делал ремонт. Девочка пыталась спрятаться за шторой, но убийца нашел ее. Затем он забрал из дома все ценности и скрылся.

Установлено, что Усмонов ранее судим за грабеж. Устанавливаются возможные родственные связи преступника. Своим друзьям он упоминал, что после расчета собирается уезжать в Таджикистан.

Судьба девочки, если она выживет, пока неясна. Муж убитой бабушки находится в больнице после сердечного приступа. Отец ребенка, по предварительной информации, находится за границей.