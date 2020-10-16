Подробности задержания писателя-педофила: втирался в доверие к матерям-одиночкам

Заманивать детей в свою квартиру извращенцу помогал приятель

Автор эротических новелл и его друг задержаны за изнасилование школьницы, совершенное много лет назад. По версии следствия, педофилы находили своих жертв через матерей-одиночек.

Как стало известно «МК», недавно в полицию обратилась 23-летняя москвичка. Девушка рассказала, что более 10 лет назад была изнасилована двумя мужчинами. Почему она решила признаться в этом только сейчас, она и сама объяснить не могла. Сыщики проделали огромную работу, чтобы восстановить давние события и в результате вышли на двух подозреваемых. Одним из них оказался 56-летний писатель, автор книги «В поисках оргазма», и его приятель.

Как выяснили следователи, у них была определенная схема поиска девочек для утех. Через своих знакомых мерзавцы находили одиноких мам, у которых, как говорится, жизнь не сложилась. Узнать, где учатся их малолетние дети, труда не составляло. Дальше — дело техники. Знакомства происходили под разными предлогами. Они втирались в доверие, пытались расположить к себе. Сделать это писателю с богатым воображением и тугим кошельком (чего стоит только одна квартира на Ленинградке за 190 млн рублей) не составляло никакого труда.

У бедных женщин и мысли не могло возникнуть о каких-то коварных планах злоумышленников, и они знакомили мужчин со своими малолетними детьми, приглашали их в гости или сами посещали новых знакомых. Через какое-то матери без каких-либо опасений оставляли своих чад с извращенцами. Это и было конечной целью подонков. Несовершеннолетних склоняли к интимной близости или попросту насиловали. Судя по всему, педофилы запугивали жертв или задаривали подарками, поэтому они молчали. Но не исключено, что некоторые матери знали о происходящем и тоже хранили тайну, например, в обмен на вознаграждение.

В настоящее время подозреваемым вменяют три эпизода 12-летней давности. Следствие ходатайствует об их аресте.