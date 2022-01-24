«Похищение людей стало российской реальностью»

Сын судьи из Чечни попросил Путина отправить Кадырова в отставку

Сын отставного судьи из Чечни Сайди Янгулбаева Абубакар обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отправить Рамзана Кадырова в отставку. В эфире телеканала «Дождь» (признан иноагентом) он рассказал, что похищение людей вместо диалога, в который не верят в Кремле, стало российской реальностью.

«Это уже невозможно терпеть. Поменяйте на нормального интеллектуального человека», — обратился он к Путину.

Абубакар Янгулбаева также попросил Следственный комитет рассмотреть высказывания Кадырова в отношении его семьи как угрозы жизни и здоровью.