«Похищение людей стало российской реальностью»
Сын судьи из Чечни попросил Путина отправить Кадырова в отставку
Сын отставного судьи из Чечни Сайди Янгулбаева Абубакар обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отправить Рамзана Кадырова в отставку. В эфире телеканала «Дождь» (признан иноагентом) он рассказал, что похищение людей вместо диалога, в который не верят в Кремле, стало российской реальностью.
«Это уже невозможно терпеть. Поменяйте на нормального интеллектуального человека», — обратился он к Путину.
Абубакар Янгулбаева также попросил Следственный комитет рассмотреть высказывания Кадырова в отношении его семьи как угрозы жизни и здоровью.
Накануне Сайди Янгулбаев и его дочь покинули Россию из-за угроз со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. До этого супругу Янгулбаева Зарему Мусаеву насильно вывезли из Нижнего Новгорода на допрос в Грозный. С тех пор о ней ничего не известно.
Кадыров считает, что семья Янгулбаева причастна к терроризму и нападению на бывшего республиканского силовика в Турции. // Znak.com