Полковник полиции помогал грабить состоятельных москвичей

Банда домушников действовала «под прикрытием» 8 лет

Банда домушников-рецидивистов, задержанных на Западе Москвы, в состав которой входил действующий подполковник полиции, промышляли преступной деятельностью на протяжении 8 лет. По словам источника, не исключено, что именно связи в правоохранительных органах позволили преступникам так долго избегать правосудия.

Как стало известно «МК» 16 августа возле дома 5 корпус 3 на Береговом проезде в ходе проведения оперативных мероприятий сыщики задержали банду квартирных воров. В числе задержанных оказался 41 летний подполковник полиции Игорь Утенков. Офицер работает старшим инспектором в Управления по вопросам миграции столичного Главка МВД. А ранее, как сообщил источник, полицейский занимал должность заместителя начальника оперативной части по раскрытию имущественных преступлений на юго-востоке столицы.

Помимо него задержаны еще четверо злоумышленников: трое ранее судимых жителей Подмосковья и 38-летний уроженец Грузии. Преступники были взяты с поличным сразу после совершения двух квартирных краж в элитном жилом комплексе Фили Град.

Одной из жертв домушников стал 47-летний заместитель руководителя одной из крупных столичных компаний по производству продуктов питания. По словам супруги, мужчина находился в отъезде с 6 по 16 августа и узнал о произошедшем лишь по возвращении. Жулики проникли в квартиру в его отсутствие, откуда похитили ювелирные изделия, двое наручных часов марки «Бригер» и «Омега», а также денежные средства в сумме 150 тыс. рублей. Общий ущерб составил более 3 миллионов рублей. Сыщики уже установили причастность банды как минимум к еще двум квартирным кражам на северо-западе столицы. На самом же деле у оперативников есть основания предполагать, что на счету злоумышленников более 20 эпизодов по всей Москве.

Как рассказал источник, преступники тщательно готовились к каждому ограблению, выбирая исключительно квартиры обеспеченных граждан. Кражи совершали в период длительного отсутствия хозяев, проникая в жилища путем подбора ключей. Основной добычей становились деньги и дорогостоящие ювелирные украшения, которые впоследствии успешно реализовывались за рубежом. По предварительной оценке, доход злоумышленников превышал 100 миллионов рублей в год.

Банда промышляла преступной деятельностью с 2012 года. Большинство ее членов были знакомы между собой с юных лет, они выросли в одном подмосковном городке. Трое из мужчин проживали последние годы вместе в арендованном частном доме в Московской области, там же и хранили добытое нечестным путем. Близкие даже не догадывались чем на самом деле занимаются их родственники.

− Если бы меня спросили, ходил ли мой сын в детский сад или каким спортом в детстве занимался, я бы ответил, — поделился отец одного из задержанных, — А так, откуда я знаю, он давно живет отдельно. Когда спрашивал о работе, сын всегда отвечал «Не переживай, ничего криминального.» Узнали с женой обо всем, только когда полиция к нам домой приехала.

При обыске по месту жительства у домушников обнаружены драгоценности, денежные средства в иностранной валюте, а также различные приспособления для вскрытия замков. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража). В отношении подполковника уже назначена служебная проверка. Следствие допускает, что связи офицера в правоохранительных органах помогали домушникам в подготовке и осуществлении преступлений. Не исключена версия, что в состав преступной группы помимо задержанного Утенкова входили другие действующие сотрудники МВД.