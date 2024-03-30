Таджицький опозиціонер закликав співвітчизників тікати з Росії: «Буде ще страшніше»

Мухіддін Кабірі: «У майбутньому може бути щось іще страшніше в контексті боротьби за вплив всередині Кремля»

У РФ піднімається хвиля таджикофобії, що може погано закінчитися для таджиків, які живуть на території країни-агресорки. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив лідер головної опозиційної політичної сили Таджикистану Партії ісламського відродження Мухіддін Кабірі.

«У Росії піднімається хвиля мігрантофобії. Зокрема і таджикофобії. Це може погано закінчитися для таджиків, що перебувають у Росії. Наприклад, таджицькі таксисти віднедавна скаржаться, що росіяни до них у авто не сідають через національну ознаку. Просто скасовують замовлення. Те ж саме в інших сферах», – розповів Кабірі. З цієї причини він наполягає на тому, щоб усі без винятків громадяни Таджикистану мають повернутися додому.

Лідер опозиційної політсили країни зазначив, що таджицька влада відкинули частину звинувачень щодо причетності громадян Таджикистану до теракту під Москвою, але після цього замовкла. Він також додав, що звинувачені не отримують жодної правової підтримки.

«Потім Рахмон зідзвонився з Путіним. Але навіть не просив останнього уникати перекладання відповідальності за інцидент на всіх таджиків, що перебувають нині у Росії. Більш того, на прохання російських слідчих, наші спецслужби допитують родичів підозрюваних, котрі мешкають у Таджикистані», – наголосив Кабірі. Він додав, що проти них почалися репресії.

Таджицький політик наголосив, що Путін вже 25 років при владі і за цей термін сформувалися «цілі групи впливу всередині самої системи». «Представники цих груп розуміють, що Путін навряд пробуде біля керма більше, ніж шість років. Тож треба готуватися до майбутнього. Для цього вже закладається фундамент. У майбутньому може бути щось іще страшніше в контексті боротьби за вплив всередині Кремля», – переконаний він.

Мухіддін Кабірі додав, що «якщо переможуть яструби, то теракти будуть продовжуватися далі».