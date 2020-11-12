Жених и невеста трагически погибли во время фотосъемки перед бракосочетанием

Стремясь сделать бракосочетание самым волнующим и торжественным событием в своей жизни, жених и невеста в индийском штате Карнатака решили за несколько дней до него провести красивую предсвадебную фотосъемку в заброшенном городе на берегу реки Кавери.

К сожалению, задумка обернулась трагедией: жених и невеста погибли во время фотосета, пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Times of India.

Издание сообщает, что свадьба 28-летнего Чандру и 20-летней Шашикалы должна была пройти 22 ноября, поэтому у пары было достаточно времени для того, чтобы сфотографироваться с родственниками посреди реки.

Молодые люди арендовали две лодки, в одной из которых находились фотографы и члены семьи, а в другой — они сами с двумя людьми.

Когда лодка удалилась на 30 метров от берега, Шашикала встала во весь рост, позируя фотографам. К сожалению, из-за обуви на высоком каблуке она потеряла равновесие и упала в реку. Чандру пытался спасти возлюбленную, но в суматохе судно перевернулось, и тоже утонул.

Кроме них на борту находились рыбак и один из родственников жениха. Рыбак смог уплыть к берегу, а родственника спасли находившиеся на берегу люди. Они немедленно обратились в полицию.

К сожалению, прибывшие на место трагедии спасатели смогли только достать тела погибших из воды. // Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»