Тут впору пошутить про американцев, которые не любят быстрой езды, вот и оставляют левую полосу пустой. Но дело совершенно не в этом отмечает издание «Вокруг Света«. И не в том, что левая полоса может понадобиться для машин экстренных служб: скорой или полиции.

Дело тут совсем в другом. Просто во многих штатах движение в левой полосе разрешено только автомобилям, в которых вместе с водителем едет как минимум один пассажир.