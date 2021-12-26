Тут впору пошутить про американцев, которые не любят быстрой езды, вот и оставляют левую полосу пустой. Но дело совершенно не в этом отмечает издание «Вокруг Света«. И не в том, что левая полоса может понадобиться для машин экстренных служб: скорой или полиции.
Дело тут совсем в другом. Просто во многих штатах движение в левой полосе разрешено только автомобилям, в которых вместе с водителем едет как минимум один пассажир.
Эти полосы в США получили название carpool, то есть в буквальном смысле «автомобиль на несколько человек». «Карпулы» нужны для того, чтобы поощрять водителей более эффективно использовать пассажирские возможности автомобилей. Ведь среднее число пассажиров и водителя на один автомобиль в США составляет 1,59.
А вот еще один любопытный факт: в некоторых штатах, например в Калифорнии, в «карпул» могут заезжать также и экологически ответственные автомобили вроде гибридов или электромобилей. Кроме того, почти всегда в левой полосе могут свободно ехать мотоциклисты. Ну а соблюдение закона контролируют камеры наружного наблюдения. Штраф за его нарушение, между прочим, весьма ощутимый для кошелька — 500 долларов.