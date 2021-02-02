После решения суда по делу Навального его штаб объявил о массовой акции в Москве

Штаб оппозиционного политика Алексея Навального объявил об акции на Манежской площади сегодня, 2 февраля, после решения суда о замене условного срока на реальный.

Информация об этом появилась в телеграм-канале организации.

Недавно Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока, назначенного оппозиционному политику Алексею Навальному по делу «Ив Роше». По решению суда, Навальный должен отбыть 2,8 года в колонии из-за того, что многократно нарушал правила испытательного срока. Домашний арест зачли в срок заключения, до вступления приговора Навальный будет находиться в СИЗО. // ZNAK