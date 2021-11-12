Прем’єр Грузії відмовив Зеленському в допуску до Саакашвілі українських лікарів

Прес-служба грузинського уряду оприлюднила свою версію розмови між президентом України Володимиром Зеленським та прем’єром Грузії Іраклі Гарібашвілі

Гарібашвілі в розмові з Зеленським у контексті ситуації з третім президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі заявив про неприпустимість втручання українських громадян у справи Грузії.

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на прес-службу уряду Грузії.

Як зазначається у повідомленні, розмова відбулася за ініціативою української сторони. Зеленський подзвонив прем’єр-міністру Грузії і поцікавився станом здоров’я Саакашвілі. Гарібашвілі заявив, що в пенітенціарних установах Грузії уважно стежать за станом здоров’я всіх ув’язнених, включаючи Саакашвілі, а ув’язненим цілодобово – 24/7 надають належні медичні послуги.

Він також пояснив ситуацію з переведенням Саакашвілі в тюремну лікарню і зазначив, що до нього застосовували силу відповідно до законодавства.

«Президент Зеленський обговорив питання про переведення ув’язненого Саакашвілі до тюремної лікарні, на що прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив президенту України, що ув’язнений Саакашвілі чинив опір, а також словесно та фізично ображав персонал після переведення до 18-го ізолятора. Відповідно адміністрація установи виконання покарань здійснила дії, передбачені законодавством», – сказано в повідомленні.

Прем’єр Грузії назвав незаконні дії Саакашвілі «провокаційними, деструктивними і загрозливими стабільності країни» та заявив, що втручання громадян України у внутрішні справи Грузії неприпустимо.

Тако, як зазначається у повідомленні, на вимогу Зеленського допустити українських лікарів до Саакашвілі грузинський прем’єр відповів, що про ув’язненого піклуються професійні та висококваліфіковані лікарі Грузії.