Премьер Армении Пашинян отметил неработоспособность российских «Искандеров»

По словам главы правительства Армении Никола Пашиняна, армия страны не применяла оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» в карабахском конфликте из-за их неработоспособности. Об этом он рассказал изданию 1in.am.

Ранее экс-президент Армении Серж Саргсян раскритиковал действующие власти страны за то, что они неправильно вели боевые действия на территории Нагорного Карабаха.

Так, Саргсян отметил, что он бы задействовал «Искандеры» уже на четвертый день боевых действий. Также бывший глава государства поинтересовался, почему этими комплексами не были поражены нефтегазовые объекты Азербайджана.

На это Пашинян ответил, что российские ракеты «не пригодны для использования» и взрываются не полностью. «Пусть (Саргсян — прим. Ред) сначала спросит, почему ракета «Искандера» не взорвалась? Или почему взорвалась на 10%, например?» — отметил премьер Пашинян. // МК